Coprifuoco Italia, no a emendamento FdI per portarlo alle 24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il Coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Vergognoso! Al Senato bocciatodi Fratelli d'al decreto Covid per posticipare almenoore 24 il. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure ...

borghi_claudio : Oggi a @OmnibusLa7 abbiamo imparato che i nostri virologi televisivi ce li invidia il mondo. Che i turisti per veni… - Corriere : Viaggi in Italia, arriva il pass: da metà maggio niente quarantena (e il coprifuoco potrebbe slittare) - FratellidItalia : ?? #Coprifuoco: hanno bocciato il nostro ordine del giorno. Fratelli d’Italia non arretra?? ?? Ascoltate… - zazoomblog : Coprifuoco Italia no a emendamento FdI per portarlo alle 24 - #Coprifuoco #Italia #emendamento - fracogoni : RT @GiuseppePalma78: Ma come si fa a dire il 4 maggio che 'col #pass verde riprenderà il turismo dal 16 maggio' se il 5 maggio c'è ancora i… -