Coprifuoco Italia, no a emendamento FdI per portarlo alle 24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) – “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il Coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d’Italia non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Molti di più di quelli che votano i provvedimenti in teoria sono d’accordo all’abolizione del Coprifuoco o a spostare il Coprifuoco, però mi pare che alla fine vinca sempre Speranza, perché altrimenti questa mattina il Coprifuoco sarebbe stato portato a mezzanotte”, ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) – “Vergognoso! Al Senato bocciatodi Fratelli d’al decreto Covid per posticipare almenoore 24 il. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d’non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Giorgia Meloni. “Molti di più di quelli che votano i provvedimenti in teoria sono d’accordo all’abolizione delo a spostare il, però mi pare che alla fine vinca sempre Speranza, perché altrimenti questa mattina ilsarebbe stato portato a mezzanotte”, ha ...

borghi_claudio : Oggi a @OmnibusLa7 abbiamo imparato che i nostri virologi televisivi ce li invidia il mondo. Che i turisti per veni… - Corriere : Viaggi in Italia, arriva il pass: da metà maggio niente quarantena (e il coprifuoco potrebbe slittare) - SkyTG24 : #Coprifuoco, dallo slittamento allo stop fra fine maggio e inizio giugno: le ipotesi ?? - juanne78 : RT @TotiNoEuro: @borghi_claudio Ma come mai non si riesce proprio a mettersi d'accordo con FI, FdI e magari i fuoriusciti 5s e al limite an… - FratellidItalia : RT @altrogiornorai1: 'Fratelli d'Italia si sta battendo contro il coprifuoco' @FrancescoLollo1 a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #5maggi… -