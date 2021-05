Coprifuoco, duro scontro in tv, Cacciari attacca Galli e il governo: la logica dell’orario è assurda (video) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Coprifuoco, è scontro in tv tra Cacciari e Galli: e sono scintille a “Cartabianca” dalla Berlinguer. Proprio mentre le Regioni propongono di ampliare alle 23 il Coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Con il tira e molla sull’orario della misura restrittiva, penalizzante per il turismo e, in particolare per i settori dell’accoglienza, dell’intrattenimento e della ristorazione. E il governo che continua a incassare le rivendicazioni dei partiti interni all’esecutivo e dell’opposizione, ieri sera a carta Bianca, dalla Berlinguer, va in onda l’ultimo acceso scontro che il dibattito in corso registra alacremente, tutti i giorni: quello tra Massimo Cacciari e il virologo Massimo Galli. L’esperto che, sommerso da polemiche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021), èin tv tra: e sono scintille a “Cartabianca” dalla Berlinguer. Proprio mentre le Regioni propongono di ampliare alle 23 ilcosì da permettere di poter lavorare la sera. Con il tira e molla sull’orario della misura restrittiva, penalizzante per il turismo e, in particolare per i settori dell’accoglienza, dell’intrattenimento e della ristorazione. E ilche continua a incassare le rivendicazioni dei partiti interni all’esecutivo e dell’opposizione, ieri sera a carta Bianca, dalla Berlinguer, va in onda l’ultimo accesoche il dibattito in corso registra alacremente, tutti i giorni: quello tra Massimoe il virologo Massimo. L’esperto che, sommerso da polemiche ...

Massimilianosg3 : RT @SecolodItalia1: Coprifuoco, duro scontro in tv, Cacciari attacca Galli e il governo: la logica dell’orario è assurda (video) https://t.… - SecolodItalia1 : Coprifuoco, duro scontro in tv, Cacciari attacca Galli e il governo: la logica dell’orario è assurda (video)… - Fedoraquattroc2 : Mi stavo chiedendo se il turno per montare le antenne #5G è dalle 22 di sera fino alle 5 del mattino, perché altrim… - TatiUdaci : RT @ChiaraVe: @MinervaMcGrani1 Condivido. Bisogna organizzare un piano B che coinvolga le famiglie. L'osso duro saranno i ragazzi che, dopo… - RizziRes : RT @Fedoraquattroc2: @Emanuel09412397 @a_meluzzi Mi stavo chiedendo se il turno per montare le antenne #5G è dalle 22 di sera fino alle 5 d… -