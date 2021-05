Copasir | Meloni | ' questione irrisolta violando legge Stato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il punto è se iloggi sia in condizione di lavorare. C'è una, che tutti fanno finta di non vedere, in violazione di unadello". Lo ha ribadito Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa. "I presidenti della Camere -ha aggiunto- pilatescamente ci hanno detto trovate un accordo politico; poi ci èdetto dimettiamoci tutti, si sono dimessi Urso e Vito, degli altri non si è dimesso nessuno e quindi l'accordo politico non si è trovato. I presidenti delle Camere che fanno? Muti. A me pare una cosa molto grave, per cui credo che la presidente Casellati e il presidente Fico, se vogliono rimanere a fare il presidente del Senato e il presidente ...