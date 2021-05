Conferenza stampa Ibanez | «Non pensiamo al nuovo allenatore»

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : In Sicilia sono 250 mila le dosi di AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. A fornire il dato… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Roger Ibanez alla vigilia di #RomaManUtd - teladoiotokyo : Ibanez in conferenza stampa: Proveremo a ribaltare il risultato: Roger Ibanez, calciatore dell?AS Roma...… - ptvtelenostra : FONDI FEASR, SEI REGIONI CONTRO LA REVISIONE DEI CRITERI DI RIPARTO. DOMANI CONFERENZA STAMPA A ROMA CON L'ASSESSO… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Governo

Commenta per primo Dopo l'ingaggio di Mourinho e a 24 dal difficile ritorno col Manchester United in Europa League ecco le parole di Paulo Fonseca inPrima il comunicato sul suo addio, poi l'annuncio di Mourinho. Come sta vivendo il momento? Che giudizio da del prossimo allenatore? Per me la professionalità è un valore sacro. Sto ...Questo pomeriggio il difensore Roger Ibanez è intervenuto inper presentare il ...Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United. Le sue parole Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato in conferenza ...Il tecnico dei red devils parla in conferenza stampa Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma valente per il girone di rito ...