Conferenza stampa Fonseca | «Mourinho farà un gran lavoro Sull’addio alla Roma…»

(Di mercoledì 5 maggio 2021): le parole del tecnico della Romavigilia del match di Europa League contro il Manchester United Paulo, tecnico della Roma finofine della stagione, ha parlato invigilia del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue parole.– «La professionalità è un valore sacro. Sto bene qui, sono motivato come il primo giorno. Voglio fare il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno che sarò qui.? È unde allenatore, penso cheunqui perchè è unde allenatore». MESE DIFFICILE – «Non è un mese difficile. ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - Agenzia_Ansa : In Sicilia sono 250 mila le dosi di AstraZeneca chiusi nei frigoriferi e al momento inutilizzate. A fornire il dato… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Roger Ibanez alla vigilia di #RomaManUtd - GioFazzolari : RT @FratellidItalia: ?? Rilancio economico e produttivo della Nazione: la diretta della Conferenza Stampa di #FratellidItalia?? - siamo_la_Roma : ??#Ibanez su #RomaManchesterUnited ???'La rimonta? Nel calcio niente è impossibile' ??Le sue parole in conferenza sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Governo

Col resto dei compagni si stava allenando anche Amadou Diawara , che però ha avvertito il riacutizzarsi del fastidio al pube e non sarà presente neanche in(al suo posto Ibanez).Assenza doppia per Diawara, che avrebbe dovuto anche presenziare inprepartita al fianco dell'allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Le assenze contro lo United Il centrocampista ...È la soluzione «più veloce, più economica e più sicura» individuata dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia che si è riunita oggi (mercoledì 5 maggio), per decidere il futuro del Tenda bis, ...Questo è un punto fermo al tavolo della Conferenza Stato-Regioni». Chiusura del discorso: «Il rispetto delle categorie da vaccinare è fondamentale per la campagna e per la sicurezza delle persone. Chi ...