Concorso amministrativi Roma: si cercano 350 profili (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di recente sono stati riaperti alcuni bandi del maxiConcorso di ottobre 2020 che prevedeva 1.512 assunzioni in diversi ambiti. Fino al 24 maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda di accesso al Concorso amministrativi del Comune di Roma Capitale. Nello specifico, per l'area amministrativa si stanno cercando 350 profili che dovranno coprire diversi ruoli. In questa area si potrà inviare la domanda per due bandi: Istruttore amministrativo (categoria C): 250 posti Funzionario amministrativo (categoria D): 100 posti Ricordiamo che le prove dei concorsi sono state semplificate e rese più rapide allo scopo di velocizzare la procedura per via della situazione Covid. Attualmente le prove consistono infatti un una sola prova scritta che viene differenziata a seconda delle materie tipiche per ogni ...

