Comunicato inaspettato per la naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 | costretta a fare i bagagli e trasferirsi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021) All’Isola deii colpi di scena sono la regola, ma non solo durante le dirette. Nell’ultima, quella andata in onda lunedì scorso, abbiamo visto l’addio di Gilles Rocca, ma anche nel daytime le sorprese non mancano. E così, nell’ultima puntata, il pubblico ha assistito alla confessione di un’entusiasta Emanuela Tittocchia che non vede l’ora di trascorrere la notte su un comodo materasso insieme ad Awed, con cui c’è una bella complicità. Non solo: dopo aver abbandonato Playa Palapa per alcuni accertamenti medici, Andrea Cerioli si è ricongiunto al gruppo. Ed è anche arrivato un, specie per la diretta interessata, che è stata ‘’ dalla produzione del reality aarmi ea malincuore, almeno sulle prime.Il ...