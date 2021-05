Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per rilanciare il turismo in tempi di Covid anche in Italia arriva il Green Pass. Lo ha annunciato ieri il premier Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo. La Carta Verde Italiana è un lasciaPassare per i turisti in viaggio verso il nostro Paese che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio. Prima del Green Pass europeo quindi, che, invece, sarà introdotto nella seconda metà di giugno. “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green Pass europeo. Nell’attesa il governo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per rilanciare il turismo in tempi di Covid anche inarriva il. Lo ha annunciato ieri il premier Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo. La Carta Verdena è un lasciaare per iin viaggio verso il nostro Paese che entrerà in vigore dalla secondadi. Prima deleuropeo quindi, che, invece, sarà introdotto nella secondadi giugno. “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che ipossano venire da noi in sicurezza. A partire dalla secondadi giugno sarà pronto ileuropeo. Nell’attesa il governo ...

