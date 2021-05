Come fare sesso occasionale senza avere paura (e senza menate) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è il periodo più consigliato per fare liberamente sesso occasionale. Alle protezioni che dovremmo già adottare di norma se ne aggiungono altre ancora e se possiamo evitare di frequentare dei battuage sarebbe meglio. Ma prima o poi (si spera prima che poi) la pandemia si placherà e potremo tornare a riprenderci una serie di libertà quotidiane, senza mascherine sul viso o distanziamenti. Quel giorno alcun* di noi vorranno dare libero sfogo a tutti quei pruriti intimi che ci siamo trovati a contenere nell’arco di questo periodo maledetto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è il periodo più consigliato per fare liberamente sesso occasionale. Alle protezioni che dovremmo già adottare di norma se ne aggiungono altre ancora e se possiamo evitare di frequentare dei battuage sarebbe meglio. Ma prima o poi (si spera prima che poi) la pandemia si placherà e potremo tornare a riprenderci una serie di libertà quotidiane, senza mascherine sul viso o distanziamenti. Quel giorno alcun* di noi vorranno dare libero sfogo a tutti quei pruriti intimi che ci siamo trovati a contenere nell’arco di questo periodo maledetto.

borghi_claudio : Oh... adesso a #dimartedì arriva Elisabetta Gardini che parla di Ioannidis come se fossero cose note. Allora forse… - reportrai3 : Dopo diversi giorni di contatti telefonici, incontriamo finalmente il senatore di FI De Siano, nel centro di Roma:… - beppe_grillo : Le realtà di #finanzaetica, così come quelle dell’#equosolidale, nonostante il proposito di fare rete fra loro e co… - marco_borrano : RT @borghi_claudio: Oh... adesso a #dimartedì arriva Elisabetta Gardini che parla di Ioannidis come se fossero cose note. Allora forse a qu… - alessiuccio4 : Ecco come avrebbe dovuto fare un principe “politicamente corretto” #snowhite -