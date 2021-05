Colombia, proteste contro la riforma fiscale. La polizia risponde sparando sui manifestanti – I video (Di mercoledì 5 maggio 2021) Almeno 19 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite negli ultimi giorni in Colombia a seguito delle proteste scoppiate contro la riforma fiscale annunciata mercoledì scorso dal presidente Iván Duque Márquez. Dopo giorni di scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha risposto sempre con più violenza, Duque ha accettato le richieste di diversi comitati nazionali, ritirando la proposta di una riforma che aveva come obiettivo quello di aumentare l’Iva per aiutare l’economia. Per molti, però, l’idea dell’esecutivo sarebbe andata a vantaggio delle fasce più ricche della popolazione. Per questo, nel giro di pochi giorni, le manifestazioni si sono trasformate in una protesta nazionale contro l’aumento della povertà, della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Almeno 19 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite negli ultimi giorni ina seguito dellescoppiatelaannunciata mercoledì scorso dal presidente Iván Duque Márquez. Dopo giorni di scontri tra ie la, che ha risposto sempre con più violenza, Duque ha accettato le richieste di diversi comitati nazionali, ritirando la proposta di unache aveva come obiettivo quello di aumentare l’Iva per aiutare l’economia. Per molti, però, l’idea dell’esecutivo sarebbe andata a vantaggio delle fasce più ricche della popolazione. Per questo, nel giro di pochi giorni, le manifestazioni si sono trasformate in una protesta nazionalel’aumento della povertà, della ...

