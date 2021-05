Colombia, cosa sta succedendo e perché è un allarme per la regione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova giornata di protesta in Colombia. Oggi, per l’ottavo giorno consecutivo, sono previste manifestazioni nelle principali città del Paese. A una settimana dall’inizio delle rivolte il bilancio è di 20 morti e 800 feriti. Sono scesi in piazza studenti, sindacati, organizzazioni sociali e comunità indigene, nonché cittadini comuni che protestano contro le riforme del presidente Iván Duque. Tutto è cominciato per la nuova legge fiscale. Le dimissioni del ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, non sono bastate per fare placare gli animi, e le manifestazioni si sono allargate contro tutto il pacchetto di riforme sulle pensioni, sanità e lavoro per sollevare l’economia Colombiana dagli effetti della pandemia. En Bogotá seguimos #4M #ColombiaResiste #ColombiaSOS en manifestación pacífica. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova giornata di protesta in. Oggi, per l’ottavo giorno consecutivo, sono previste manifestazioni nelle principali città del Paese. A una settimana dall’inizio delle rivolte il bilancio è di 20 morti e 800 feriti. Sono scesi in piazza studenti, sindacati, organizzazioni sociali e comunità indigene, nonché cittadini comuni che protestano contro le riforme del presidente Iván Duque. Tutto è cominciato per la nuova legge fiscale. Le dimissioni del ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, non sono bastate per fare placare gli animi, e le manifestazioni si sono allargate contro tutto il pacchetto di riforme sulle pensioni, sanità e lavoro per sollevare l’economiana dagli effetti della pandemia. En Bogotá seguimos #4M #Resiste #SOS en manifestación pacífica. ...

