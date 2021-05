CoD Warzone | disponibile il nuovo aggiornamento | ecco i dettagli

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Raven continua il titanico lavoro su CoDe proprio nelle ultime ore sono state pubblicate le note dell’ultimodel gioco Dopo l’della stagione 3 di Verdansk, i giocatori diavevano identificato diversi punti sulla mappa che potevano essere utilizzati per accedere ad aree che normalmente sarebbero off-limits. Raven ha risolto molti di questi problemi in una patch rilasciata la scorsa settimana, ma “continua a cercare exploit“, secondo un tweet delle ultime ore. La software house in questione sta anche indagando su un problema che impedisce ai giocatori PC di avviare il titolo di cui vi parliamo. Lo studio ritiene che il problema sia dovuto a conflitti con alcuni software antivirus. Vediamo tutti ial riguardo nelle prossime righe di questo ...

Call of Duty Warzone ormai non ha più bisogno certo di presentazioni. Grazie alla Stagione 3 e alla sua recente integrazione con l'ultimo capitolo di Black Ops, Call of Duty Warzone risulta essere att ...