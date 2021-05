Ciro Grillo, la versione dell’amica. Lui urlava: me la sono portata a casa perché me la volevo scop… (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’amica di Silvia (nome di fantasia per la ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici) racconta la sua versione. E sui giornali trapelano i particolari. Lei viene chiamata Roberta (altro nome di fantasia). E’ lei che raccoglie per prima l’angosciata confessione di Silvia: “Mi hanno violentata..tutti”. E’ lei che resta a dormire sul divano quando Silvia le dice che è meglio andarsene. Sempre lei voleva evitare la denuncia per stupro secondo quanto ha raccontato agli inquirenti la madre di Silvia. La versione dell’amica della ragazza violentata Ma Roberta conferma questa versione? Ecco cosa fa mettere a verbale la ragazza secondo la ricostruzione del Fatto quotidiano. racconta che anche lei subisce le avance di almeno tre dei quattro ragazzi, ma lei li respinge e non accade nulla. I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’amica di Silvia (nome di fantasia per la ragazza che accusae i suoi amici) racconta la sua. E sui giornali trapelano i particolari. Lei viene chiamata Roberta (altro nome di fantasia). E’ lei che raccoglie per prima l’angosciata confessione di Silvia: “Mi hanno violentata..tutti”. E’ lei che resta a dormire sul divano quando Silvia le dice che è meglio andarsene. Sempre lei voleva evitare la denuncia per stupro secondo quanto ha raccontato agli inquirenti la madre di Silvia. Ladella ragazza violentata Ma Roberta conferma questa? Ecco cosa fa mettere a verbale la ragazza secondo la ricostruzione del Fatto quotidiano. racconta che anche lei subisce le avance di almeno tre dei quattro ragazzi, ma lei li respinge e non accade nulla. I ...

