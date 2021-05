TV7Benevento : Ciclismo: pneumatici bici, Vittoria compra l'olandese A.Dugast... -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pneumatici

Il Sannio Quotidiano

... abbinato a una forcella con escursione di 75 millimetri che può accoglieredi sezione ... Leggi i commenti: tutte le notizie 23 aprile 2021Camminando tra le campagne cannolesi è facile trovarecon i colori dell'arcobaleno ... camminata, trekking,amatoriale ed agonistico, e l'amministrazione comunale, guidata da ...Milano, 5 mag. (Adnkronos) - La società di pneumatici per biciclette Vittoria, controllata da Wise Equity, ha acquistato l'olandese A. Dugast, che produce sempre pneumatici per bici ed è pluricampione ...Il brand olandese A. Dugast, riferimento nella produzione di tubolari top di gamma in cotone e seta, entra a far parte del Gruppo Vittoria. È il frutto di un piano per rinforzare lo sviluppo e la prod ...