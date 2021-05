Ciclismo | l’Emilia-Romagna ospiterà i campionati italiani 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021)di. La rassegna, organizzata dal gruppo ExtraGiro coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini, prenderà il via venerdì 18 giugno con partenza e arrivo a Faenza per le tre cronometro (Elite Uomini, Elite Donne, Junior Donne). Giornata conclusiva domenica 20, in cui andrà in scena la gara in linea Elite Uomini, con partenza da Igea Marina in direzione Faenza. Dopo aver affrontato Gallisterna, i corridori si immetteranno sul circuito conclusivo, che verrà percorso quattro volte, per poi concludersi a Imola. SportFace.