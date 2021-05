CIA Savona | annata record per l' olivicoltura del ponente ligure

BJLiguria : Cia Savona: annata record per l’olivicoltura con 7.500 quintali di Dop - - Agricolae1 : @Cia_Agricoltura Savona, annata record per l’olivicoltura del ponente @RegLiguria @GiovanniToti -

... olivicoltore di Stellanello, componente della giuntae vicepresidente del Consorzio DOP Riviera Ligure. Uno dei compiti del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Dop ...... afferma Sandro Gagliolo , olivicoltore di Stellanello, componente della giuntae vicepresidente del Consorzio Dop Riviera Ligure. Uno dei compiti del Consorzio per la tutela dell'olio ...Qualità e quantità: 7.500 quintali di olio Dop certificato, in attesa del via libera al nuovo disciplinare di produzione ...L'associazione City Angels è cresciuta. Dopo la full immersion di ieri a Genova Sampierdarena, da oggi la Liguria vanta tre sedi: Albenga, Savona e la nuova nata a Genova. Con orgoglio - si legge nell ...