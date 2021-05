Chiesto il rinvio a giudizio per la morte di Roberto Jerinò, detenuto a Reggio Calabria (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura di Reggio Calabria ha Chiesto il rinvio a giudizio e il Gup ha fissato per il 25 maggio l’udienza preliminare nei confronti di un medico e del direttore facente funzione dell’Unità operativa di Neuroradiologia. Riguarda la morte di Roberto Jerinò, detenuto al carcere calabrese di Arghillà e morto a dicembre del 2014 presso l’ospedale di Reggio Calabria. L’iter giudiziario è stato tortuoso. Tra richieste di archiviazioni, opposizioni presentate dagli avvocati dei famigliari di Jerinò e il gip che dispose la riapertura delle indagini, siamo arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio per i due sanitari per il reato di omissione d’atti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura dihaile il Gup ha fissato per il 25 maggio l’udienza preliminare nei confronti di un medico e del direttore facente funzione dell’Unità operativa di Neuroradiologia. Riguarda ladial carcere calabrese di Arghillà e morto a dicembre del 2014 presso l’ospedale di. L’iter giudiziario è stato tortuoso. Tra richieste di archiviazioni, opposizioni presentate dagli avvocati dei famigliari die il gip che dispose la riapertura delle indagini, siamo arrivati alla richiesta diper i due sanitari per il reato di omissione d’atti ...

Costanz00242134 : RT @LegaCamera: ?#Gava: Abbiamo chiesto il rinvio della plastic tax e l’abbiamo ottenuto, l’ampliamento del super bonus 110% e lo abbiamo p… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Reggio Calabria. Chiesto il rinvio a giudizio per il medico del carcere di Arghillà e di un dirigente dell’azienda osp… - AndreaConsonni4 : Un medico del carcere e il direttore dell’Unità di Neuroradiologia dell’ospedale avrebbero omesso di prestare assis… - SimonuandaMaria : RT @francofontana43: Reggio Calabria. Chiesto il rinvio a giudizio per il medico del carcere di Arghillà e di un dirigente dell’azienda osp… - francofontana43 : Reggio Calabria. Chiesto il rinvio a giudizio per il medico del carcere di Arghillà e di un dirigente dell’azienda… -