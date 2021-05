Chiara Ferragni lancia il completo da corsa, ma il prezzo fa storcere il naso: “Esagerata!” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto quello che tocca Chiara Ferragni diventa oro. Per la moglie di Fedez è un momento magico, diventata mamma della piccola Vittoria, che sin dalle prime ore di vita è protagonista assoluta dei social insieme al fratello Leone, amatissimo dagli oltre 30 milioni di follower dei Ferragnez, ma anche sotto il lato professionale le soddisfazioni arrivano di continuo. Solo pochi giorni la neo mamma bis ha fatto il suo ingresso nel Cda di Tod’s, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia, senza contare che è sempre più lanciata nel mondo della moda con le collezioni del brand che porta il suo nome. Collezioni che stanno letteralmente andando a ruba, come la neonata linea baby New Born dedicata ai neonati e sponsorizzata direttamente dalla nuova arrivata in casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto quello che toccadiventa oro. Per la moglie di Fedez è un momento magico, diventata mamma della piccola Vittoria, che sin dalle prime ore di vita è protagonista assoluta dei social insieme al fratello Leone, amatissimo dagli oltre 30 milioni di follower dei Ferragnez, ma anche sotto il lato professionale le soddisfazioni arrivano di continuo. Solo pochi giorni la neo mamma bis ha fatto il suo ingresso nel Cda di Tod’s, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia, senza contare che è sempre piùta nel mondo della moda con le collezioni del brand che porta il suo nome. Collezioni che stanno letteralmente andando a ruba, come la neonata linea baby New Born dedicata ai neonati e sponsorizzata direttamente dalla nuova arrivata in casa ...

