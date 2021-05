Chiara Ferragni e i gioielli di famiglia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chiara Ferragni da sempre ama gioielli lineari ma preziosi e da quando è diventata mamma, prima di Leone e ora di Vittoria, ama che siano personalizzati e celebrativi della sua famiglia. Lo scorso maggio, la sua collana in oro 18 carati del brand milanese Merù Gioielli, aveva fatto sospettare che il sogno di un secondo figlio da parte dell’influencer fosse realtà. Il collier, infatti, raffigurava tutti i membri della famiglia di Chiara, incluso l’adorato cane Matilda, più un nuovo angioletto, simbolo del desiderio di un figlio futuro. E non molto tempo dopo, a ottobre, è arrivata la notizia ufficiale della sua seconda gravidanza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chiara Ferragni da sempre ama gioielli lineari ma preziosi e da quando è diventata mamma, prima di Leone e ora di Vittoria, ama che siano personalizzati e celebrativi della sua famiglia. Lo scorso maggio, la sua collana in oro 18 carati del brand milanese Merù Gioielli, aveva fatto sospettare che il sogno di un secondo figlio da parte dell’influencer fosse realtà. Il collier, infatti, raffigurava tutti i membri della famiglia di Chiara, incluso l’adorato cane Matilda, più un nuovo angioletto, simbolo del desiderio di un figlio futuro. E non molto tempo dopo, a ottobre, è arrivata la notizia ufficiale della sua seconda gravidanza.

