Chi accelera e chi frena sull'accordo Cdp-Aspi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutte le ultime novità – e i subbugli parlamentari – sull'intesa in fieri su Aspi (Autostrade per l'Italia) Il consorzio formato da Cdp Equity vuole acquisire Aspi, Autostrade per l'Italia nelle mani di Atlantia, a sua volta controllata dalla famiglia Benetton. Il 31 marzo ha presentato l'offerta di acquisto, ponendo fine in maniera sistemica a una lunga tenzone, ma la valorizzazione della società non convince settori del Pd in Parlamento. A frenare la vendita, ma per ragioni opposte, è anche Il fondo Tci, azionista di Atlantia con il 10%. Tutti i i dettagli. L'OFFERTA Il 31 marzo 2021, il consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets ha presentato ad Atlantia l'offerta finale, per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06% detenuta da Atlantia in Autostrade ...

