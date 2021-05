Chelsea svolta epocale | tifosi presenti alle riunioni del cda

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tramite un comunico ufficiale del club ilha reso noto che a partire dal 1º luglio treselezionati presenzieranno al cda Dopo i tumulti scatenati dall’adesione alla SuperLega, ilapre le porte del suo Consiglio di Amministrazione a treselezionati, con l’obbiettivo di non cadere di nuovo in decisioni che scaturiscano l’ira dei propri supporter. Tramite un comunicato ufficiale, il club londinese ha annunciato che a partire dal 1º luglio un gruppo di “Tre supporter advisor, selezionati attraverso un processo di elezione e selezione, parteciperannodel consiglio per garantire che il sentimento generale deisia considerato parte del processo decisionale del club“. Ora la società si consulterà con “Il Fans Forum e ...

FOOT_FLIX : @_RobertoErre @ManCity C'erano già gli arabi però. Proprio Robinho fu l'acquisto della svolta. Soffiato al Chelsea… - peterkama : Svolta Chelsea, tifosi ammessi alle riunioni del cda Tre “supporter advisor”, selezionati attraverso un iter con el… - Sportpeoplenet : A partire dal 1° luglio saranno ammessi i tifosi alle riunioni del cda del club. Si tratta di una svolta importante… - passionepremier : Il Chelsea lancia la svolta nel calcio inglese: tifosi alle riunioni dirigenziali - CFNFMCalcio : RT @CalcioFinanza: Svolta #Chelsea, i tifosi saranno ammessi alle riunioni del cda: ecco come funzionerà -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea svolta

Ilha superato il turno in cinque delle ultime sette sfide a eliminazione diretta in Champions League, quando non ha perso il match d'andata. Tuttavia, una di queste due eliminazioni è ......è imbattuto da 14 partite e il 29 maggio a Istanbul contenderà il trofeo a uno trae Real ... Il match, giocato su un campo insidioso, ricoperto di grandine, potrebbe avere unaimportante ...Svolta epocale nel Chelsea dopo i grandi tumulti causati dalla decisione del club di aderire alla Superlega. La società londinese ha infatti annunciato che dal 1 ° luglio i tifosi saranno rappresentat ...Chelsea-Real Madrid oggi: dallo Stamford Bridge di Londra, va in scena il ritorno della seconda semifinale della Champions League 2020/2021. Chi farà compagnia al City, che ieri ha eliminato il PSG, n ...