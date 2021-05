Chelsea-Real Madrid | Tuchel | “Nessuna rivincita | grato di poter allenare un grande club”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilè in finale.Missione compiuta per ilche, nella sfida dello "Stamford Bridge" batte ilregalandosi un derby tutto inglese nella finale di Champions League, contro ilManchester City. Decidono le reti di Werner e Mount. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei Blues, Thomas, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio.“Non è unae sono moltoper tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità diquesti grandi”.

pisto_gol : Grandissima partita del Chelsea di Tuchel, che domina il Real, segna due volte con Werner e Mount, spreca almeno 4… - SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Calcio Il #Chelsea batte il #Real e vola in finale di #ChampionsLeague Leggi la notizia?? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Champions, Chelsea-Real Madrid 2-0: decidono Werner e Mount, finale tutta inglese con il City - zazoomblog : Chelsea-Real Madrid Mount: “Gioia indescrivibile. City? Sarà una grande partita” - #Chelsea-Real #Madrid #Mount: #… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Real

Commenta per primo Zinedine Zidane , allenatore delMadrid , parla dopo il ko contro ilin semifinale di Champions, con conseguente eliminazione, a Sky Sport : 'Penso sia una vittoria, quella del, meritata. Hanno giocato meglio le ...IL TABELLINOMadrid 2 - 0 Marcatori: 28' pt Werner (C), 40' st Mount (C) ASSIST: Pulisic (C)(3 - 4 - 3): E. Mendy 7; Christensen 6,5 Thiago Silva 7 Rüdiger 7; Azpilicueta ...Condividi: Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in Semifinale di Champions League contro il Chelsea. I blues sono diventati il ...Gli appassionati di calcio assisteranno dunque a un derby inglese grazie ai Blues, i quali - dopo l'1-1 colto a Madrid - hanno piegato fra le mura amiche il Real 2-0 nel match di ritorno. Dopo il ...