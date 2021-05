Chelsea-Real Madrid | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Parata di stelle a Londra: dopo il pareggio dell’andata,promettono spettacolo nell’ultimo appuntamento stagionale con le semifinali di Champions League A Stamford Bridge va in scena la semifinale di ritorno tra: dopo l’1 a 1 dell’andata è vietato fare calcoli per entrambe le squadre. Per raggiungere il Manchester City a Istanbul ci sarà bisogno della miglior versione possibile di Blancos e Blues. LediQUI– Una prestazione convincente ache lascia ben sperare Tuchel in vista della sfida di questa sera: conferme per il 3-4-3, con Mount e Pulisic a supporto di ...