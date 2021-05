Chelsea-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge si decide l’avversaria del Manchester City per la prossima finale di Champions League. C’è il ritorno della semifinale tra Chelsea e Real Madrid. All’andata al Bernabeu è finita 1-1. Sfida aperta per l’accesso alla finale di Istanbul. Queste le formazioni ufficiali: Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. Allenatore: Thomas TuchelReal Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius Jr, Benzema, Hazard. Allenatore: Zinedine Zidane. Foto: Sito Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge si decide l’avversaria del Manchester City per la prossima finale di Champions League. C’è il ritorno della semifinale tra. All’andata al Bernabeu è finita 1-1. Sfida aperta per l’accesso alla finale di Istanbul. Queste le(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. Allenatore: Thomas Tuchel(4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius Jr, Benzema, Hazard. Allenatore: Zinedine Zidane. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

