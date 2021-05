-Chelsea-Real Madrid 2-0: i blues battono Zidane (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercoledì 5 Maggio 2021 nello Stadio Stamford Bridge alle ore 21:00 si disputerà la partita -Chelsea-Real Madrid valida per la qualificazione alla finale di Champions League. Nel primo tempo il Chelsea comanda la gara trovando una prima rete che viene annullata per fuorigioco e una seconda rete convalidata. Nel secondo parziale il Chelsea non molla e così riesce a trovare la seconda rete. Il Real Madrid è uno spettatore esterno, un fantasma che non prova nemmeno a dare fastidio al Chelsea. Chelsea-Real Madrid: formazioni e dove vederla Chelsea-Real Madrid: formazioni ufficiali Chelsea (3-4-1-2): Mendy, Christensen, Thiago ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercoledì 5 Maggio 2021 nello Stadio Stamford Bridge alle ore 21:00 si disputerà la partita -valida per la qualificazione alla finale di Champions League. Nel primo tempo ilcomanda la gara trovando una prima rete che viene annullata per fuorigioco e una seconda rete convalidata. Nel secondo parziale ilnon molla e così riesce a trovare la seconda rete. Ilè uno spettatore esterno, un fantasma che non prova nemmeno a dare fastidio al: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(3-4-1-2): Mendy, Christensen, Thiago ...

SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - cmercatoweb : ?? Termina 2-0 #ChelseaRealMadrid: #Tuchel elimina #Zidane e vola in finale di #ChampionsLeague - GrecoCrescenzo3 : Molto bello il Chelsea. Sprecano troppo per i miei gusti, ma sono giovani e impareranno. Però mi sono piaciuti in q… - AjPerled : Hazard dopo che il suo Chelsea raggiunge la finale eliminando lui e il Real - henriq_p : @Wyrgula Real x Chelsea e City x PSG, final entre Chelsea x City kkkkk -