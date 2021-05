Chelsea - Real Madrid 2 - 0: commento al risultato della partita (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA - La finale di Champions parlerà inglese. A sfidare il City del favorito Guardiola il prossimo 29 maggio sarà infatti il Chelsea di Tuchel , cinico e letale contro il Real Madrid. Il 2 - 0 dello ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA - La finale di Champions parlerà inglese. A sfidare il City del favorito Guardiola il prossimo 29 maggio sarà infatti ildi Tuchel , cinico e letale contro il. Il 2 - 0 dello ...

pisto_gol : Grandissima partita del Chelsea di Tuchel, che domina il Real, segna due volte con Werner e Mount, spreca almeno 4… - SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - Rik3080 : RT @Agenzia_Ansa: Il Chelsea in finale di Champions League dopo la vittoria nella semifinale di ritorno sul Real Madrid per 2-0. A decidere… - RikyVirg : RT @salpaladino: Tuchel in soli 4 mesi ha letteralmente trasformato il Chelsea... a dimostrazione che l’allenatore sposta parecchio in una… - orahounbelnick : Zidane non ha mai battuto Tuchel, 3 pari e 2 sconfitte, idem il Real con 3 sconfitte e 2 pareggi nei 5 precedenti col Chelsea. Bestia blues. -