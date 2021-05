Chelsea Real Madrid 1-0 LIVE: Werner porta avanti i blues (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra Chelsea e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Stamford Bridge”, Chelsea e Real Madrid si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Chelsea Real Madrid 0-0 MOVIOLA 28? GOL Chelsea – Transizione Chelsea, con Kante che smarca Havertz. L’attaccante blues tenta il pallonetto, che però centra la traversa. Sulla ribattuta arriva pronto Werner, che tutto solo spinge in rete di testa 26? Mendy miracoloso – Destro a giro di Benzema ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Stamford Bridge”,si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 28? GOL– Transizione, con Kante che smarca Havertz. L’attaccantetenta il pallonetto, che però centra la traversa. Sulla ribattuta arriva pronto, che tutto solo spinge in rete di testa 26? Mendy miracoloso – Destro a giro di Benzema ...

KSport24 : Sta assolutamente facendo la partita il Real, ma vince il Chelsea! Ormai il calcio è diventato solo difesa e contropiede. #ChelseaRealMadrid - MatteoDiGiovan8 : @idieforcalum anch’io... la squadra del real è veramente forte ma li abbiamo già battuti, in questo momento il chelsea mi spaventa di più.. - sportface2016 : #ChelseaRealMadrid, gol di #Werner a porta vuota: ma che tocco sotto di #Havertz VIDEO #Ucl - Freddyascott : Comunque tra qs real e il Chelsea meglio il derby inglese per far perdere guardiola... almeno spero... - keneonwuakpa : Il mio commento su Chelsea-Real finora è: ma quanto sono fastidiosi i calzettoni neri (con magliette e pantaloncini… -