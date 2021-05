Chelsea | Mount | «Avremmo potuto fare 5 gol al Real City? Sarà bello»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Mason, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro ilMadrid Mason, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro ilMadrid. Le sue dichiarazioni. «Non riesco a descrivere l’emozione. Sapevamo che ilMadrid avrebbe dato tutto, ma siamo stati eccezionali.cinque gol, ma la cosa più importante è la vittoria. Ora non resta che vincere l’ultima. Stiamo facendo grandi cose da due anni, ma ancora non abbiamo vinto niente. Finale tutta inglese? Abbiamo già affrontato iltre volte in stagione,». L'articolo proviene da Calcio ...

Kanté ruba l'ennesimo pallone e innesca Pulisic: l'americano perde il tempo per la conclusione, ma riesce a trovareche deve solo spingere in rete la palla del 2 - 0. Game over ein ...Con i gol di Werner e, ilsupera 2 - 0 il Real Madrid a Stamford Bridge e va in finale di Champions League. Il 29 maggio a Istanbul i Blues affronteranno il Manchester CityIl sito ufficiale della più grande competizione per club al mondo; ricevi notizie, statistiche e video, e partecipa ai giochi.“Non riesco a descrivere la gioia a parole, è stata una grande prestazione e una partita durissima. Siamo stati eccezionali, avremmo potuto segnare cinque gol ma l’importante è aver vinto. Werner? Sar ...