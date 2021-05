Chelsea, Jorginho: «Sto vivendo un sogno. EURO 2020? Lasciamo parlare gli altri» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. FINALE – «È difficile trovare parole per descrivere le emozioni. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha una storia personale e raggiungere un obiettivo così è una cosa bellissima. Siamo felici e orgogliosi, meritiamo di essere in finale. Per me è un sogno, arrivare in finale di Champions League battendo il Real Madrid… Chi non lo ha mai sognato da bambino». TUCHEL – «Siamo abituati a giocare ad alti livelli. In più siamo giovani e veloci, ma è solo il frutto del lavoro di un grande gruppo. Tuchel ha portato le sue idee, il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021), centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. FINALE – «È difficile trovare parole per descrivere le emozioni. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha una storia personale e raggiungere un obiettivo così è una cosa bellissima. Siamo felici e orgogliosi, meritiamo di essere in finale. Per me è un, arrivare in finale di Champions League battendo il Real Madrid… Chi non lo ha mai sognato da bambino». TUCHEL – «Siamo abituati a giocare ad alti livelli. In più siamo giovani e veloci, ma è solo il frutto del lavoro di un grande gruppo. Tuchel ha portato le sue idee, il ...

