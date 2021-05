Che sia la sinistra la nuova destra? Paradossi e cortocircuiti dopo il caso Fedez (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sul caso Fedez si è detto, sentito e letto di tutto in questi giorni. Lungo una linea di polemiche, e di prese di posizione, fin troppo scontata. Eppure, forse, viste le cose più a freddo, ci sono ancora interessanti questioni, e non effimere, che si possono considerare. O che meglio avrebbero necessità di essere oggetto di riflessione. Un tempo era d’uso a sinistra interrogarsi su dove andasse la sinistra stessa: era un dibattito abbastanza autoreferenziale, sterile, spesso noioso, ma segnalava l’esigenza di marcare un’identità. E quella di “partito dei lavoratori”, con la falce dei campi e il martello delle officine ben visibili nel logo di appartenenza, era sicuramente l’identità più immediata e sicura. Il lavoro funzionava come primo elemento identitario. E perciò il primo maggio era per la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sulsi è detto, sentito e letto di tutto in questi giorni. Lungo una linea di polemiche, e di prese di posizione, fin troppo scontata. Eppure, forse, viste le cose più a freddo, ci sono ancora interessanti questioni, e non effimere, che si possono considerare. O che meglio avrebbero necessità di essere oggetto di riflessione. Un tempo era d’uso ainterrogarsi su dove andasse lastessa: era un dibattito abbastanza autoreferenziale, sterile, spesso noioso, ma segnalava l’esigenza di marcare un’identità. E quella di “partito dei lavoratori”, con la falce dei campi e il martello delle officine ben visibili nel logo di appartenenza, era sicuramente l’identità più immediata e sicura. Il lavoro funzionava come primo elemento identitario. E perciò il primo maggio era per la ...

Inter : ?? | DOMENICA (?) Anche a voi sembra che sia domenica da quattro giorni? #IMScudetto #IMInter - MetaErmal : A tutti gli interisti che mi stanno offendendo per il tweet qui sotto voglio ricordare che essere felici per la vit… - ligabue : 'Per un tifoso non c’è niente di meglio di vedere quanto la propria squadra sia così tanto “squadra”. Ora speriamo… - _RICORDATIDIME_ : @zjmfiIter certe volte penso che certe persone si impegnano proprio tanto nel cercare di creare scompiglio inutile.… - evbdwantstobeus : per farvi un esempio lei è tipo: 'ah mi stai dicendo che forse sto sbagliando in questa cosa però vedi sei fan di d… -