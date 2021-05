Champions | presunti insulti di Kuipers a Verratti | nessuna indagine da parte della Uefa

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo l’Equipe, l’(per il momento) non avrebbe apertoa seguito deidell’arbitro Bjornnei confronti didurante la semifinale diLeague di ieri tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Marcoe Leandro Paredes si erano lamentati pubblicamente per glidel fischietto olandese ritenendo inaccettabili certi comportamenti, soprattutto dadi un direttore di gara. SportFace.

GAudiffredi : Non pensavo che lo scudetto dell’@Inter provocasse scene di infantile livore presso certi presunti intellettuali ju… - Leo05191865 : @ruotebucate Il Napoli si sta giocando la Champions e tanti tifosi presunti napoletani parlano di spalletti, Giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions presunti

Sportface.it

"Ho letto in questi giorni voci ed articoli sucontatti che avrei avuto con Modena e ci ... dopo aver perso la finale scudetto e lacome è successo in questa stagione appena conclusa,...Una serie di piccoli fattori, otali, che puntano più a destabilizzare l'ambiente ...modo per lasciare queste sterili polemiche alle spalle e concentrare tutto e tutti sull'obiettivoNella serata di oggi, si è conclusa una delle due semifinali di ritorno di Champions League. Il Manchester City di mister Guardiola, dopo la ...Una notte storica per il Manchester City : per la prima volta assoluta il club inglese si qualifica per la finale di Champions League .