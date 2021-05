Champions, per il Real il Chelsea è un incubo. I Blues raggiungono il City in finale (Di mercoledì 5 maggio 2021) finale di Champions 2021 'Made in England'. Dopo il Manchester City a conquistare il pass per Istanbul c'è il Chelsea che nel suo fortino di Stamford Bridge a Londra batte ed elimina il Real Madrid di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021)di2021 'Made in England'. Dopo il Manchestera conquistare il pass per Istanbul c'è ilche nel suo fortino di Stamford Bridge a Londra batte ed elimina ilMadrid di ...

