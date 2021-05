Champions: Manchester City in finale. Battuto il Ps: 2-0. L’impresa di Pep Guardiola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manchester – Ce l0’ha fatta! Il Manchester City elimina il Psg, Battuto per 2-0, e approda, per la prima volta nei suoi 127 anni di storia, alla finale di Champions. Un’impresa che gli era sempre sfuggita: negli ultimi anni aveva vissuto eliminazioni ai quarti di finale. Ora acquisito il diritto di giocare, sabato 29 maggio, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 maggio 2021)– Ce l0’ha fatta! Ilelimina il Psg,per 2-0, e approda, per la prima volta nei suoi 127 anni di storia, alladi. Un’impresa che gli era sempre sfuggita: negli ultimi anni aveva vissuto eliminazioni ai quarti di. Ora acquisito il diritto di giocare, sabato 29 maggio, L'articolo proviene da Firenze Post.

