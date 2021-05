Champions League, Manchester City-Chelsea sarà la terza finale tutta inglese della storia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manchester City-Chelsea, prevista per il 29 maggio a Istanbul, sarà la terza finale inglese nella storia della Champions League. La prima risale al 2008, con la vittoria del Manchester United sullo stesso Chelsea ai rigori. La più recente è quella del 2019, quando ci fu il trionfo del Liverpool ai danni del Tottenham per 2-0. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021), prevista per il 29 maggio a Istanbul,lanella. La prima risale al 2008, con la vittoria delUnited sullo stessoai rigori. La più recente è quella del 2019, quando ci fu il trionfo del Liverpool ai danni del Tottenham per 2-0. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

