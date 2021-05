Champions League, il Manchester City è la prima finalista: Guardiola ancora il Psg (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finalmente è finale. Il Manchester City conquista per la prima volta l’atto conclusivo della Champions League. Dopo anni di tentativi, investimenti e fallimenti i Citizens centrano l’obiettivo. Esulta Guardiola, l’innovatore per eccellenza. E non è un caso che ieri abbia battuto per la seconda volta il Psg senza un attaccante di ruolo. Il cammino del Manchester City in Champions è stato fin qui perfetto: 11 vittorie e un pareggio, con 25 gol fatti e 4 subiti. Si ferma sul più bello il Psg, che dopo aver sormontato la montagna Bayern Monaco sbatte su Pep. Dopo la finale della passata stagione i francesi rimandano ancora l’appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie. “Un risultato incredibile. La nostra società ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finalmente è finale. Ilconquista per lavolta l’atto conclusivo della. Dopo anni di tentativi, investimenti e fallimenti i Citizens centrano l’obiettivo. Esulta, l’innovatore per eccellenza. E non è un caso che ieri abbia battuto per la seconda volta il Psg senza un attaccante di ruolo. Il cammino delinè stato fin qui perfetto: 11 vittorie e un pareggio, con 25 gol fatti e 4 subiti. Si ferma sul più bello il Psg, che dopo aver sormontato la montagna Bayern Monaco sbatte su Pep. Dopo la finale della passata stagione i francesi rimandanol’appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie. “Un risultato incredibile. La nostra società ha ...

