Champions League, Chelsea-Real Madrid: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) La seconda delle due semifinali di Champions League in programma questa sera alle 21:00 a Stamford Bridge è Chelsea–Real Madrid. Dopo l'1-1 dell'andata, questa sera sarà rivelata la seconda finalista, che affronterà il Manchester City a Istanbul. Dopo lo schiacciante successo del Manchester City di Guardiola sul PSG, adesso tocca a Chelsea e Real Madrid scendere in campo per decretare la seconda finalista di questa edizione di Champions League. La gara di andata è terminata 1-1 a Madrid, con la squadra di Tuchel che aveva dimostrato di poter ottenere anche qualcosa in più di un pari. Il Real spera quindi, anche grazie al ritorno di Sergio Ramos e Valverde, di disputare una gara ...

