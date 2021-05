Champions League | Chelsea alla terza finale con tre allenatori subentrati | Tuchel da record

(Di mercoledì 5 maggio 2021)dinella storia per il, che se dovesse affidarsicabala dovrebbe cambiare allenatore in corsa ogni anno per raggiungere l’ultimo atto della massima competizione europea. I Blues, infatti, sia nel 2008 che nel 2012 (anni delle precedenti finali) hanno cambiato a stagione in corso la guida tecnica. Nel 2008 Grant sostituì Mourinho e guidò il club di Abramovichfinalissima (poi persa contro il Manchester United). Nel 2012, invece, fu Roberto Di Matteo a centrare l’impresa, portando Drogba e compagni al successo in casa del favoritissimo Bayern Monaco dopo i calci di rigore. 3 – Ilha raggiunto la suadi...

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - capuanogio : La #Uefa pronta a bandire #RealMadrid #Barcellona #Juventus e #Milan dalla #ChampionsLeague per due anni mentre alt… - sogwason : RT @OptaPaolo: 1 - Thomas Tuchel è diventato il primo allenatore nella storia della Champions League/Coppa Campioni a raggiungere la finale… - bodemwajaa : #The 2021 UCLfinal?? Manchester City ?? Chelsea #UCL @ UEFA Champions League -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

QUOTIDIANO NAZIONALE

Juventus, Real Madrid, Milan e Barcellona - i quattro club che non si sono ancora chiamati fuori dal progetto Superlega - rischiano un'esclusione di due anni dallae dall'Europa. Lo riporta Espn, che spiega come la Uefa sia pronta ad adottare misure disciplinari severe nei confronti delle società che non hanno ancora abbandonato la ...I londinesi eliminano i blancos, il 29 maggio sfida tutta inglese Il Chelsea batte il Real Madrid 2 - 0 nella semifinale di ritorno die si qualifica per la finale. Il 29 maggio, nella sfida tutta inglese, affronterà il Manchester City. I blues eliminano i blancos nel doppio confronto, imponendosi in casa dopo l'1 - ...Le statistiche comprendono tutte le competizioni; il risultato più recente è indicato per primo. Per ultimi risultati e prossimi impegni si intendono le partite di campionato se non diversamente ...Il pericolo verso cui si va incontro è quello della squalifica di due anni di questi club da Champions League, Europa League e Conference League. Ceferin resta fiducioso di poter trovare a breve un ...