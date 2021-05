Champions League 2021 | Chelsea-Real Madrid 2-0 | con un gol per tempo i Blues conquistano la finale contro il City

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà tra Manchesterladella2020-. Questa sera a Stamford Bridge, infatti, ihanno chiuso i conti con un netto 2-0 (dopo il 2-2 dell’andata) e sono andati a conquistare il terzo attodella loro storia nella massima competizione per club a livello continentale. Ad Istanbul il 29 maggio, quindi, sarà ancora un derby inglese a decidere la. Un match di ritorno maturo quello messo in scena dai londinesi, che hanno saputo sfruttare un gioco rapido e di qualità, non lasciando grandi speranze agli spagnoli che, quindi, devono rimandare l’appuntamento con la Coppa dei Campioni numero 14 della loro storia. Idi mister Tuchel sono ...

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - forumJuventus : [Il Giornale] Ronaldo e Donnarumma: dalla qualificazione alla Champions passa anche il loro futuro ??… - MattiaGallo17 : RT @calcioinglese: La Premier League si gode il suo momento d’oro: porta due squadre in finale di Champions nel giro di 3 anni. Cambieranno… - hbk_89 : RT @delinquentweet: Nel frattempo Tuchel si fa la seconda finale di Champions League consecutiva, così, en passant. #ChelseaRealMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

CHELSEA - REAL MADRID 2 - 0 LIVE 28' Werner, 85' Mount CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner (67' Pulisic)...... a loro quattro, il massimo organismo calcistico europeo potrebbe comminare una sanzione pesantissima, ovvero l'esclusione per due anni dalle coppe europee,ed Europa, per aver ...Dopo la vittoria del Manchester City di Pep Guardiola, la semifinale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid vede trionfare i londinesi che, con un pareggio all’andata per 1-1 e la straordinaria ...Sarà tra Manchester City e Chelsea la finale della Champions League 2020-2021. Questa sera a Stamford Bridge, infatti, i Blues hanno chiuso i conti con un netto 2-0 (dopo il 2-2 dell'andata) e sono an ...