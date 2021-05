Ceppitelli Cagliari, parla l’agente: «Molti club interessati, vedremo» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alessandro Corsi, procurato del difensore del Cagliari Luca Ceppitelli, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24 del suo assistito Alessandro Corsi ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24 del suo assistito Luca Ceppitelli. «In questo periodo è da un po’ che non sento la società, immagino sia presa maggiormente da altre cose, il giocatore è in scadenza di contratto e ci sono alcuni club interessati, vediamo in questi mesi cosa succederà. Luca è da tanti anni a Cagliari e sta bene, è molto legato alla città e si trova bene, ma vedremo cosa succederà». CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alessandro Corsi, procurato del difensore delLuca, hato in esclusiva anews24 del suo assistito Alessandro Corsi hato in esclusiva anews24 del suo assistito Luca. «In questo periodo è da un po’ che non sento la società, immagino sia presa maggiormente da altre cose, il giocatore è in scadenza di contratto e ci sono alcuni, vediamo in questi mesi cosa succederà. Luca è da tanti anni ae sta bene, è molto legato alla città e si trova bene, macosa succederà». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

