anteprima24 : ** #Centrosinistra, segnali d'intesa tra Pd e M5S: lunedì il tavolo della coalizione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Centrosinistra segnali

anteprima24.it

nelAlessio D'Amato è in trincea da quindici mesi. Come assessore regionale alla sanità è lui che sta gestendo la pandemia da Covid - 19. Ieri D'Amato è intervenuto su quanto ...nelAlessio D'Amato è in trincea da quindici mesi. Come assessore regionale alla Sanità è lui che sta gestendo la pandemia da Covid - 19. Ieri D'Amato è intervenuto su quanto ...Segnali d’intesa nel centrosinistra beneventano. Sarà convocato per lunedì prossimo, infatti, il tavolo della Coalizione per il Cambiamento. La convocazione è attesa per domani e a quanto pare porterà ...Complicato che Nicola Zingaretti possa concorrere per la carica di sindaco di Roma. Ma non impossibile. Segnale di Alessio D’Amato: «Da Fedez operazione di marketing» ...