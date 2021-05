Cecilia Rodriguez svela cosa pensa dell’attacco di Gilles Rocca a Tommaso Zorzi e replica alle curiosità su Ignazio Moser

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono numerose le domande che nelle passate ore sono state poste adai suoi stessi follower sul conto del fidanzatoe della sua esperienza all’Isola dei Famosi. La mancanza diè tanta, come dichiarato anche in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi.rispondedomande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.