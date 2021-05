Catania, Condorelli: «Ho denunciato il pizzo perché voglio essere un uomo libero» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quella notte non ha chiuso occhio: non sapeva che cosa sarebbe successo a lui, alla sua famiglia, alla sua azienda. Ma, anche se aveva paura, Giuseppe Condorelli, 54 anni, titolare dell’omonima industria dolciaria (famosa soprattutto per i torroncini) che ha sede a Belpasso, Catania, ha denunciato il pizzo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quella notte non ha chiuso occhio: non sapeva che cosa sarebbe successo a lui, alla sua famiglia, alla sua azienda. Ma, anche se aveva paura, Giuseppe Condorelli, 54 anni, titolare dell’omonima industria dolciaria (famosa soprattutto per i torroncini) che ha sede a Belpasso, Catania, ha denunciato il pizzo.

