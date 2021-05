Caso Grillo, la testimonianza dell’amica (Di mercoledì 5 maggio 2021) . La giovane ha raccontato quanto successo in quella villa. ROMA – della vittima. Subito dopo la denuncia, come riportato da Il Fatto Quotidiano, la giovane è stata sentita dai carabinieri per ricostruire meglio quanto successo in quell’appartamento. Le sue dichiarazioni, rimaste segrete fino ad oggi, sono state rese note e nei prossimi giorni saranno analizzate anche dalla Procura per decidere il possibile rinvio a giudizio. La testimonianza Il tutto è nato durante la festa. “In un’occasione – ha raccontato la giovane – Ciro Grillo urlava a uno degli altri in corridoio, era arrabbiato perché la mia amica era in camera con qualcuno“. La ragazza ha anche specificato le parole che il figlio del fondatore del M5s ha detto ad uno degli amici: “Io me la sono portata a casa perché me la volevo s******, e invece è in camera con un altro“. La ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) . La giovane ha raccontato quanto successo in quella villa. ROMA – della vittima. Subito dopo la denuncia, come riportato da Il Fatto Quotidiano, la giovane è stata sentita dai carabinieri per ricostruire meglio quanto successo in quell’appartamento. Le sue dichiarazioni, rimaste segrete fino ad oggi, sono state rese note e nei prossimi giorni saranno analizzate anche dalla Procura per decidere il possibile rinvio a giudizio. LaIl tutto è nato durante la festa. “In un’occasione – ha raccontato la giovane – Cirourlava a uno degli altri in corridoio, era arrabbiato perché la mia amica era in camera con qualcuno“. La ragazza ha anche specificato le parole che il figlio del fondatore del M5s ha detto ad uno degli amici: “Io me la sono portata a casa perché me la volevo s******, e invece è in camera con un altro“. La ...

