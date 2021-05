Caso Grillo, la mamma di Silvia: “L’amica non voleva denunciare” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dai verbali rilasciati dalla mamma di Silvia, la ragazza che ha denunciato per stupro Ciro Grillo ed i suoi amici, risulta che L’amica di Silvia fosse riluttante a sporgere denuncia. “Ha fatto spallucce e si è rimessa a dormire quando mia figlia le ha detto di avere subìto uno stupro”, racconta la donna. “Era andata piangendo dalL’amica, che ancora dormiva e le aveva chiesto di andare via perché nel frattempo era stata violentata. L’amica confusa aveva alzato le spalle senza dire nulla e si era rimessa a dormire”. Sul carattere e l’indole della giovane dice: “Per quello che so non aveva un rapporto trasparente con la madre, ha un carattere molto forte, dominante anche su mia figlia che è una persona più genuina”. Secondo i magistrati, anche Roberta è stata ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dai verbali rilasciati dalladi, la ragazza che ha denunciato per stupro Ciroed i suoi amici, risulta chedifosse riluttante a sporgere denuncia. “Ha fatto spallucce e si è rimessa a dormire quando mia figlia le ha detto di avere subìto uno stupro”, racconta la donna. “Era andata piangendo dal, che ancora dormiva e le aveva chiesto di andare via perché nel frattempo era stata violentata.confusa aveva alzato le spalle senza dire nulla e si era rimessa a dormire”. Sul carattere e l’indole della giovane dice: “Per quello che so non aveva un rapporto trasparente con la madre, ha un carattere molto forte, dominante anche su mia figlia che è una persona più genuina”. Secondo i magistrati, anche Roberta è stata ...

