Caso Grillo | il racconto dell’amica di Silvia | «Venni svegliata dalle urla di Ciro Diceva | ‘Me la volevo sc… e invece lo sta facendo lui’»

C'era anche Roberta, 21 anni, nell'appartamento di Porto Cervo, dove secondo le accuse il 17 luglio 2019 Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Laura e Francesco Corsiglia avrebbero stuprato la sua amica Silvia. «I genovesi ci raggiunsero al Billionaire verso l'una e trenta. L'organizzatore della serata era Ciro Grillo, il figlio di Beppe che si vantava di avere contatti con il personale del locale», dice Roberta ai carabinieri. Roberta parla di una serata trascorsa tra privé e pista da ballo, «con due bottiglie di champagne e due di vodka che abbiamo bevuto tutti». «Mentre ero in pista» continua la ragazza, «ho visto Ciro e Silvia che si baciavano su un divanetto, Silvia si staccava e mi è sembrato che non corrispondesse l'interesse».

