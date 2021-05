Caso Fedez | l’autodifesa di Di Mare in Vigilanza Rai | “Vicenda molto rumorosa ma basata sulla manipolazione dei fatti Nessuna censura”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Quella del 1 maggio “”è unache ha creatorumore ma èdei, unache da parte di chi l’ha creata doveva dimostrare unada parte della Rai che non c’è stata“. Lo ha detto il direttore di Rai3 Franco Diin Commissione diRai. Diè stato invitato a fare chiarezza sull’episodio che ha visto protagonista, invitato al Concertone del 1 maggio in onda su Rai3, e i vertici del servizio pubblico. Il cantante inha denunciato dalla Rai per modificare il discorso a favore del ddl Zan e contro la Lega da portare sul palco dell’evento. Diha ribadito quando detto nelle ...

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - donatellabarus : Caso Fedez, l’audizione del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare - Diretta video - playblogtv : Rai: Il direttore di Rai 3 Franco Di Mare in Vigilanza su caso Fedez : #Fedez #PrimoMaggio #Rai3 -

Dopo l'episodio avvenuto trae la Rai tornano alla memoria tanti avvenimenti passati simili. Tra questi ildi Massimo Troisi è indimenticabile. IlRai è solo uno dei tanti episodi legati al tema della censura . Nel passato innumerevoli le situazioni in cui attori e artisti si trovarono a fare i conti con situazioni affini. ...... anche a costo di litigare con l'Europa come neldi Alitalia. A darci la certezza di aver ... Passaggio finale sulla vicenda- Ddl Zan, con il Messaggero che "stuzzica" sul mancato confronto ...Uno per tutti: Giovanni Minoli, inventore di “Mixer”, giornalista, autore, conduttore, capostruttura e direttore di rete, da una vita nell’azienda di viale Mazzini. Ecco il primo elenco dei candidati ..."Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è mai stata". Lo ha dichiarato il diret ...