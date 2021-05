Caso Denise Pipitone | ispezione dei carabinieri nell' appartamento di Anna Corona | ex moglie del padre della piccola scomparsa

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura di Marsala ha disposto nuovi accertamenti sulladiper verificare delle rivelazioni emerse in questi giorni. Anche alla ricerca di lavori in muratura sospetti all’interno dell’abitazione in cui abitava, madresorellastra Jessica Pulizzi ed exdelbimba sparita da Mazara del Vallo l?1 settembre 2004. In queste ore istazione di Mazara del Vallo e del Reparto operativo di Trapani hanno eseguito un’all’internocasa di via Pirandello, anche per verificare una macabra segnalazione, rispetto alla presenza del cadavere...