Caso Denise | ispezione nella ex casa di Anna Corona | arrivata anche squadra Vigili Fuoco

MediasetTgcom24 : Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona #denisepipitone - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - Pasqual03111391 : RT @Marica98_: Comunque nel caso dovessero trovare una qualsiasi traccia che Denise è stata lì anche solo di passaggio, meritano l'ergastol… - Esquivel__Rulez : RT @Marica98_: Comunque nel caso dovessero trovare una qualsiasi traccia che Denise è stata lì anche solo di passaggio, meritano l'ergastol… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona/ Si cerca corpo? Procura smentisce OPERAIO MORTO ...momento sotto sequestro in attesa degli esami della scientifica e del magistrato assegnato al. ...A distanza di diciassette anni ilè stato riaperto e sono in corso degli accertamenti, dei quali Piera Maggio è venuta a conoscenza solo tramite la stampa. "Segnalato un cadavere". È...Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – Ci sono anche i Vigili del fuoco in via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani) dove prosegue l’ispezione nella palazzina che in passato fu abitata da Anna Corona, la mad ...La procura di Marsala l'ha disposta 'per verificare stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili'. Smentita la ricerca del corpo nel muro ...