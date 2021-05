Caso Denise: ispezione casa, vigili del fuoco al lavoro per svuotare il pozzo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - I vigili del fuoco sono al lavoro, nel garage della palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani), dove abitava Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone, per svuotare un pozzo che si trova sotto una botola. Gli uomini del Saf hanno appena montato una pompa idrovora. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - Idelsono al, nel garage della palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani), dove abitava Anna Corona, la madre della sorellastra diPipitone, perunche si trova sotto una botola. Gli uomini del Saf hanno appena montato una pompa idrovora.

